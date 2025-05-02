Taraklı'da Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Taraklı İlçe Devlet Hastanesi, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çerçevesinde önemli bir adım atarak Sigara Bırakma Polikliniğini hizmete açtı.

Taraklı Devlet Hastanesi’nde Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Batuhan Çiftçi tarafından yürütülen poliklinik hizmetinde, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara birebir danışmanlık, nikotin bağımlılığına yönelik değerlendirme ve bilimsel tedavi desteği sunuluyor. Sigara Bırakma Polikliniği hakkında bilgi veren Taraklı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Yılmaz, Uzm. Dr. Batuhan Çiftçi’nin aynı zamanda hastane bünyesinde Aile Hekimliği Polikliniği hizmetlerini de sürdürdüğünü belirterek, "Sigara Bırakma Polikliniğimize başvurular, hastane içerisinde ihtiyaca göre planlanarak yürütülecek. Bu sayede başvurular verimli şekilde yönetilecek, hizmete erişimde kolaylık sağlanacak. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu hizmet ile Taraklı’da sağlıklı yaşam bilincini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı destek almak üzere polikliniğimize başvurmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.