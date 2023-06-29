Taraklı ilçe protokolü görev başındaki personelin bayramını kutladı

Taraklı ilçe protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla görevi başında olan polis, jandarma, itfaiye ve sağlıkçılar ile hastalara ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve kurum amirleri, Taraklı Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ile tedavisi süren hastaların bayramını tebrik etti. Daha sonra jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis istasyonunu ziyaret eden protokol, görevini devam ettirenlere kolaylıklar diledi.