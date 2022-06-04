Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında yapılan nüfus mübadelenin hatırlarını yaşatmak amacıyla Silivri Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve İstanbul Valiliği tarafından desteklenen Mübadele Evi Projesi’nin temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde yapılan temel atma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Kaymakam Tolga Toğan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda ve dernek başkanları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Büyük Mübadele Derneği Başkanı Sabit Semiz, emeği geçenlere teşekkür etti.

“MÜBADELE ZORDU VE ZORUNLUYDU”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatırlarıdır” sözüne vurgu yaparak konuşmasına başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Türk Milleti’ni Anadolu’dan söküp atma projesi olan Sevr, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milli mücadele ile engellenmiştir. Lozan Antlaşması ile 30 Ocak 1923 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında din esası baz alınarak yer değiştirme kabul edilmiştir. Mübadele zordu ve zorunluydu. Yapılan bu göçle binlerce vatandaşımız doğup büyüdüğü toprakları, anılarını, hatıralarını geride bırakmış; kimisi de bir sandığa sığdırabildiği kadar anıları da alarak işte bu topraklara göç etmiştir. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadele kahramanlarımızı, göç yolunda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum.” şeklinde konuştu.

“MÜBADELEYİ HAFIZLARDA CANLI TUTMAK İSTİYORUZ”

Silivri’nin Cumhuriyet döneminde önemli bir yer teşkil ettiğini ifade eden Volkan Yılmaz; “Silivri Belediyesi olarak Türk tarihinin hüzünlü sayfalarından biri olan mübadele günlerini bugünkü nesillerin hafızalarında canlı tutmak, hemşehrilerimizin tarih bilincini artırmak ve ilçemizin Cumhuriyet dönemindeki önemini anlatmak amacıyla bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bir önceki dönem tarafından mübadele evi projelendirilmiş ve kamulaştırılmış durumdaydı. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya beyefendiyi ziyaret ettiğimizde, mahallemizde bulunan sarnıcımız ve mübadele evi projemizden bahsettik. Sayın Valimizin oluru ile projemiz yatırım kapsamına alındı ve Mübadele Evimizin yapımına başladık. Bu vesileyle İstanbul Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” dedi.

“3 KAT OLARAK İNŞA EDİLECEK”

Projeden bilgiler vererek konuşmasını sürdüren Yılmaz, “Silivri Mübadele Evi, yerel tarih ve mübadil kültürünü yaşatan ve sergileyen bir yapı olarak hizmet verecek. Bodrum katı ile beraber 3 kat ve toplam 132 m2 oturum alanı şeklinde inşa edilecek. Bir müze gibi o dönemde yaşanan olayları, kişisel hikâyeleri, o döneme ait eşya ve hatıraları simgeleyen sergilere ev sahipliği yaparak gelecek nesillere taşıyacak.” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ EMANETLERE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Tarihi emanetlere sahip çıktıklarını belirten Yılmaz, uzun yıllar göz ardı edilen Kalepark, 32 gözlü Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü’nün yeniden ihya edilmesini örnek gösterdi. Sarnıç, fetih cami ve 24 tarihi çeşmenin de restorasyon sürecini başlatacaklarını belirtti.

TOĞAN: “ÖNEMLİ BİR PROJE”

Törende konuşan Kaymakam Tolga Toğan ise önemli bir projenin temelinin atıldığını ifade ederek, “Anadolu’muzun hem Balkanlar’dan, hem Kafkaslar’dan, hem de Ortadoğu’dan yani Osmanlı İmparatorluğu’nun coğrafyası olan birçok yerden gelen soydaşlarımızla daha da zenginleştiğini, binlerce yıllık kültürlerini bu topraklara getirerek Türk milletinin aziz bir parçası olduğunu biliyoruz. Yunanistan ile yapılan mübadele sürecinin de önemli bir katkısı var. Bu örf ve adetlerin sürdürülebilmesi, orada atasını dedesini bırakıp gelenler için kültürün yansıtılabilmesi için değerli bir proje olduğunu düşünüyorum Mübadele Evi’nin. Ben de bu projeye emeği geçen başta Sayın Valimiz Ali Yerlikaya, kıymetli belediye başkanımız ve değerli vali yardımcımıza teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.

KILIÇ: “SİLİVRİ BELEDİYESİ BORÇSUZ OLDUĞU İÇİN YATIRIM ALIYOR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten İstanbul Vali Yardımcısı Levent Kılıç da konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Valimiz Ali Yerlikaya da burada olmayı çok istiyordu. Ancak şehir dışında olduğundan katılamadı ve hepinize selamlarını gönderdi. Ben de Çorlu’da kaymakamlık yaptım. Orada mübadelenin, göçün ne olduğunu orada paylaştık. Balkanlar’a gezilerimiz oldu. Oralarda gördüm ki tüm Balkanlar’ın gözü bizim üzerimizde. Hepsi de güçlü bir Türkiye görmek istiyorlar. Güçlü bir Türkiye’nin onlara da güç verdiğini gördüm. Bu Mübadele Evi de çocuklarımıza, gençlerimize, tarihimizi anlatacak. Mübadele sırasında insanların neler yaşadığını görecekler. Bu sebepten dolayı projeyi geliştiren sayın belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi valiliğin kapılarının kendilerine açıldığını söyledi ancak ben şunu söylemek istiyorum ki, kapı çalınırsa açılır. Belediye Başkanımız ve Kaymakam bey uyum içinde projeler geliştiriyorlar ve projelerinin de peşinde koşuyorlar. Valiliğimiz bünyesindeki Proje İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kapsamında Silivri’ye birçok yatırım yaptık. Bu yapımlar neden gerçekleşiyor? Silivri Belediyemiz borçsuz belediyelerden bir tanesi. Biz belediyelerin aldığı emlak vergilerinden pay alıyoruz. Bir yerde belediyelerin kendi paralarını kendilerine veriyoruz. Silivri Belediyesi’nin de borcu olmadığı için yapılan başvurulara da hayır deme şansımız yok. Mübadele Evi’nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Levent Kılıç, Kaymakam Tolga Toğan ve Başkan Yılmaz butona basarak temele ilk harcı döktüler.