Tarihçi Begsaç: '720 yıl önce, Bulgar-Kuman ittifakı ile Haçlı orduları arasında gerçekleşen savaş Edirne'de yapıldı'

Tarihçi Prof. Dr. Engin Begsaç, "Yaklaşık 720 yıl önce, Bulgar-Kuman ittifakı ile Haçlı orduları arasında gerçekleşen savaş, Trakya’da Türk varlığının ilk kez güçlü biçimde hissedildiği andır" dedi.

Edirne’nin tarihi dokusu, yalnızca Osmanlı Cihan Devleti dönemine değil, çok daha eski dönemlere de ışık tutuyor. Prof. Dr. Engin Begsaç, Edirne’nin, dünya tarihçileri tarafından "bitmez tükenmez bir tarih hazinesi" olarak tanımlandığını belirterek, 14 Nisan 1205 tarihinde Edirne yakınlarında gerçekleşen ve dünya tarihini etkileyen önemli bir savaşa dikkat çekti. Tarihi kaynaklarda bu savaşın yeri hakkında farklı iddialarda bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Begsaç, savaşın Edirne’ye çok yakın bir noktada olan Dombay köyü yakınlarındaki Dombay Kalesi’ni altındaki vadide gerçekleştiğini vurguladı.

"Savaş bugünkü Edirne sınırlarında"

Prof. Dr. Engin Begsaç, "Bazı tarihçiler Bulgaristan’ın Matochina yakınlarını işaret etse de bizzat olaylara tanıklık eden bir Haçlı tarihçisinin kayıtları, Dombay Kalesi’nin altındaki vadiyi işaret ediyor. Coğrafi tarifler de bunu destekliyor" dedi.

"Türkler ilk kez büyük bir savaşta yer aldı"

Begsaç, söz konusu savaşta Kuman Türklerinin aktif rol aldığını belirterek, "Haçlı orduları ağır zırhlıydı ancak Kuman taktikleri karşısında büyük kayıplar verdi. Hatta ordularının başındaki imparator Bulgarlar tarafından esir alındı. Haçlılar, bu yenilgi sonrası batıya çekilmek zorunda kaldı" diye konuştu.

"Trakya’daki ilk Türk zaferi"

Prof. Dr. Begsaç, savaşın zaferini değiştiren asıl gücün Türkler olduğunu ifade ederek, "Bu savaş, Osmanlı öncesi süreçte Trakya’daki Türk varlığının askeri bir zaferle ortaya çıkışıdır. 14 Nisan 1205 tarihi, Trakya tarihine Türk imzasının atıldığı ilk anlardan biridir. Dolayısıyla, bu zafer sadece bir savaş değil, Türk kimliğinin Trakya üzerindeki ilk başarılarından biri olarak değerlendirilmelidir" dedi.

Tarihçi Begsaç, bu savaşın 720. yılı vesilesiyle tarihi alanların korunması ve bu gibi olayların toplumsal hafızada canlı tutulması gerektiğine dikkat çekti.