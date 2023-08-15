Tarihçi-Yazar Mehmet Dağıstanlı'nın yeni kitabı 'Yılanlar Adası' okuyucudan yoğun ilgi gördü

Yaz aylarını Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçiren Tarihçi-Yazar Mehmet Dağıstanlı’nın yeni kitabı “Yılanlar Adası” kitapçıların raflarındaki yerini aldı.

Kitap; aslen Ayvalıklı olan Hasan, kız kardeşi Nesrin, arkadaşları Turgay, Turgay’ın kız kardeşi Pelin, Aziz, Demirhan isimli denizci gençlerden Hasan’ın dedesi Cahit Kaptan’ın kendi tuttuğu notlarından ve tesadüfen bir gün de aynı olayı Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde okumasının ardından, Altı gencin; 1750 yıllarında çizilen bir harita da Yılanlar Adası’nın esrarengiz yapısını çözebilmek için 2018 yılında, Ayvalık’tan yola çıkarak Karadeniz’deki Yılanlar Adası’na gitmelerini anlatıyor.

Ayvalıklı altı gencin filmlere konu olabilecek macerası sırasında; korku, heyecan, cesaret, arkadaşlık ve vefasının anlatıldığı kurgu roman da Ayvalık’ın tarihi, denizciliği, zeytini, kültürü de gözler önüne serildiği gözlendi.

Emekli öğretmen Tarihçi-Yazar Mehmet Dağıstanlı 18. kitabı olan Yılanlar Adası isimli kitabının ilk imza gününü de ikamet ettiği Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Badavut mevkiindeki bir kafeteryada yakın dostlarının da katılımıyla gerçekleştirdi.