Tarihe ışık tutan sergi

‘Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması Sergisi’ Bursa’da izlenime sunuluyor.

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macar tarihinin derinliklerine ışık tutan önemli bir sergiye daha ev sahipliği yapacak. Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra Liszt Enstitüsü, İstanbul Macar Kültür Merkezi ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinasyon Merkezi işbirliğinde ‘Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması Sergisi’ izlenime sunulacak.

Macar İlimler Akademisi İnsanî Bilimleri Araştırma Merkezi himayesinde eski Macarların tarihini çok yönlü araştırmalara tabi tutan, ünlü oryantalistlerin yanı sıra arkeologlar, dil bilimciler, Türkologlar ve tarihçilerin çalışmalarından oluşan sergi, Türk-Macar ilişkilerine derinlemesine bir bakış açısı kazandırıyor. Tarih severleri zaman tünelinde keyifli bir yolculuğa çıkaran sergi, Orta Asya’dan göç eden eski Macarların geleneklerine ve giydikleri kıyafetlere değin, kullandıkları savaş tekniklerinden inanç kültürlerine kadar birçok alanı görsel anlatımlarla sunuyor.

150 yıldır süren Türk- Macar tarihi araştırmalarına geniş bir perspektiften bakan sergi, 25 Kasım Cuma günü saat 14.00’te Korupark Alışveriş Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açacak.