Tarihe tanıklık eden gazetecilerin çalışma anları sergilendi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tarihe tanıklık eden gazetecilerin sahadaki fotoğraflarının yer aldığı Bizim Hikayemiz adlı sergi ziyarete açıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileriyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin, haber ve fotoğraf peşinde olduğu anlarda objektiflere yansıyan karelerden oluşan ‘Bizim Hikayemiz’ isimli fotoğraf sergisini oluşturdu. Üniversitenin sanat galerisinde sanatseverlerin beğenisine açılan ve yaklaşık 70 fotoğraf bulunan sergide, tarihe tanıklık eden gazetecilerin çalışma anındaki fotoğrafları yer aldı. Depremlerde, yangınlarda birçok afette zorlu şartlarda çalışan gazetecilerin fotoğraflarının yanı sıra önemli siyasi kişilerin haberleştirildiği anların fotoğraflarının da bulunduğu sergi birçok medya kuruluşunun arşivinden seçilen fotoğraflarla oluşturuldu. Sergiye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özer’in yanı sıra basın kuruluşlarının medya temsilcileri ile çok sayıda bölüm öğrencisi katıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erhan Özer, burada yaptığı konuşmada, “Değerli basın mensupları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bugün gerçekleşmekte olan bu anlamlı etkinlikten dolayı buraya teşrifiniz bizim için çok önemli. Öncelikle gününüzü kutluyorum, çoğu zaman bir mikrofonla, fotoğraf makinasıyla başlayan meşakkatli, uzun bir meslek hayatı. Meslek hayatı olarak baktığınız zaman her türlü insana dokunan, her türlü olaya hakim çeşit çeşit deneyimle donanan, benim için gazeteciler bilge insanlar” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, ise söz konusu serginin oluşturulmasında emeği geçen, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nün akademisyenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Mumcu, basın emekçilerinin Türkiye için hayati bir role sahip olduğunu hatırlatarak, “Bu vesileyle Basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Basın Emekçilerimiz demokrasimizin sağlamlığı, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi açısından hayati bir role sahip. Basının kamuoyu desteğinden aldığı gücü milli meseleler başta olmak üzere toplumu ilgilendiren her konuda etkili ve doğru kullanılmasının son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu sorumlulukla hareket eden tüm gazetecilerimizin, ülkemizin birlik, beraberlik ve kalkınmasına büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme haber ve gerçekleri aktarmak gece gündüz çalışan basın emekçilerine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu kıymetli serginin basın temsilcilerimiz gözünden dünyayı farklı perspektiflerden görmemize imkan sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda meslek perspektiflerinin objektifine yansıyan her karenin arka planındaki zorlu şartları, duyarlılığı kararlılığı ve cesareti barındırdığını inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Rektör Erhan Özer, basın mensupları, öğrenciler ve diğer davetliler ile sergilenen fotoğrafları inceledi.