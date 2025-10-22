Tarihe yolculuk başlıyor: Gölbaşı'nda cumhuriyet coşkusuna yakışır gösteri

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan "Şehirlerin Ecesi: Ankara" adlı özel gösteriye ev sahipliği yapacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, tarihi destansı bir şekilde anlatacak gösteriye tüm vatandaşları davet etti.

Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamaları kapsamında tarih ve kültürle harmanlanmış bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 28 Ekim Salı günü Ata Sahne-TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek olan "Şehirlerin Ecesi: Ankara" adlı özel gösteri, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Pınar Ayhan’ın anlatımıyla sahneye taşınacak gösteride, Ankara’nın Hititler’den Frigler’e, Roma’dan Selçuklu’ya, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan kadim yolculuğu müzik, dans, anlatı ve görsel efektlerle epik bir dille yeniden hayat bulacak. Cumhuriyetin ilanına giden yolda Türkiye’nin kalbi olan Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutacak olan gösteride tarih, kültür, sanat ve teknoloji aynı sahnede buluşacak. Ayrıca Ankara Kulübü Derneği’ne bağlı seğmenler ve dansçılar, dönemin ruhunu yansıtan etkileyici performanslarıyla sahnede yer alacak.

"Cumhuriyet ruhunu, kültür ve sanatla yaşatmak boynumuzun borcudur"

Bu özel gösteriye tüm Ankaralıları ve Gölbaşı halkını davet eden Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu kutlu günü yalnızca resmi törenlerle değil, aynı zamanda milletimizin tarihine ve kültürüne ışık tutan sanatsal etkinliklerle de taçlandırmak istedik. Çünkü Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir zihniyet devrimidir, bir yeniden doğuş hikâyesidir. Bu hikâyenin merkezinde ise Ankara vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anadolu’nun bağrında doğan bu yeni devletin başkentinin tarih boyunca nasıl bir medeniyetler köprüsü olduğuna, nasıl bir dirilişe ev sahipliği yaptığına hep birlikte tanık olacağız. ‘Şehirlerin Ecesi: Ankara’ adlı bu özel gösteriyle sadece geçmişe değil, geleceğe de bir ışık tutmak, özellikle genç kuşaklara Ankara’nın ve Cumhuriyet’in önemini anlatmak istiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak kültür ve sanatın birleştirici, bilinçlendirici gücüne inanıyor, Cumhuriyet coşkusunu halkımızla birlikte sanatın en güzel haliyle kutlamaktan onur duyuyoruz. Gösteriye tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.