Tarihi camiler geleceğe güvenle taşınıyor

Balıkesir’de Vakıflar tarafından restorasyonunu tamamlanan ecdat yadigarı Kepsut Oruç Bey Camii ve Sındırgı Yakup Bey Camii ibadete açılıyor. Oruç Bey Camii 29 Aralık ’ta, Yakup Bey Camii’nin ise 5 Ocak 2024 tarihinde ibadete açılacağı öğrenildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon, onarım ve bakım çalışmasıyla yeniden ihya edile ecdat yadigarı yapılar, aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yıllara meydan okuyan kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla restorasyon, onarım ve bakım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildiren Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, bu yapılardan 2’sini daha kazandırmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade etti. Oruç Bey ve Yakup Bey Camii’nin adeta ilk günkü halinde göz kamaştırması vatandaşlar, tarafından büyük memnunlukla karşılandı.