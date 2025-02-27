Tarihi camiler Ramazan'a hazırlanıyor

Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ibadethanelerde ve kentin çeşitli noktalarında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, camilerin minberlerinden halılarına kadar detaylı bir temizlik gerçekleştirirken, parklar, caddeler, sokaklar ve mezarlıklar da titizlikle temizleniyor.

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için çalışmalarını hızlandıran Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, aralarında tarihi camilerinde bulunduğu Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler ve Cunda (Alibey) Adası Hamidiye camilerinde detaylı temizlik yaptı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak amacıyla hayırseverlerin bağışlarını kabul edeceklerini duyurdu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışma kapsamında bağış yapmak isteyen vatandaşlar, belirlenen telefon numaralarından belediye yetkililerine ulaşarak katkıda bulunabilecek.

Başkan Ergin, "Hayırseverlerimizin desteğiyle yüzlerce dar gelirli aile, Ramazan sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacak. Bağış yapanlar, yardımlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığından emin olabilir" dedi.