Tarihi çarşıdaki dehşet anları kamerada

Bursa’da çay vermeyi unutan çaycı ile bir şahıs arasında çıkan tartışmada kan aktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan yoğunluğunun en çok bulunduğu yerlerden biri olan tarihi Kapalı Çarşı’da çay ocağında çalışan İsmail G. (51) ile çay isteyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İsmail G., çay isteyen şahsa çay vermeyi unuttuğunu söyleyince tartışma daha da büyüdü. Şahıs sinirli bir şekilde bağıra bağıra bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre yaklaşık 1 saat sonra kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla gelerek çaycı İsmail G.’ye tehditler savurup, tabancayı doğrultu. Şahısların üzerine koşan İsmail G., arbede sırasında karnından tabanca ile vuruldu. Tabancayı doğrultan zanlı ise havaya birkaç el daha ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan İsmail G.’yi ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan İsmail G.’nin ameliyatta olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, tarihi Kapalı Çarşı’da yaşanan dehşet güvenlik kameralarına da yansıdı.