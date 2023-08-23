Tarihi çınarlar bakıma alındı

Körfez Belediyesi, Hereke Sahili’nde bulunan tarihi çınar ağaçlarını Anıtlar Kurulu ile birlikte bakıma aldı. Yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu gerçekleştirildi

Körfez Belediyesi, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde Hereke Sahili’nin simgesi olan tarihi çınar ağaçlarını bakıma aldı. Anıtlar Üst Kurulu’ndan alınan izin sonrasında ilk olarak tarihi çınarların sağlıklı şekilde gelişimini devam ettirmeleri için budama işlemleri gerçekleştirildi. Budama işlemleri dışında böcek, mantar ilaçları ile yarık ve kovuk kısımların dezenfeksiyonu da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda araç ve yaya güvenliği de ön planda tutuldu. Yetkililer, uzmanların gözetiminde çınarların bakım işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, “Çınar ağaçlarımızın bakımını yapıyoruz. Bakım yapan arkadaşlarımızın tabiri ile ’Ağaçlarımızı kurtaracağız’" ifadeleri kullanıldı.