Tarihi Çırağan Sarayı'nın giriş kapısı yangın nedeniyle zarar gördü

Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı’nın otel kısmının 3. katında tadilat çalışması sırasında yangın çıkmıştı. 3 işçinin dumandan etkilendiği yangında tarihi yapının giriş kapısının isle kaplandığı görüldü.

Beşiktaş’ta bulunan İstanbul’un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı’nın otel bölümünün tadilat yapılan 3. katında iddiaya göre elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, 3 işçi de dumandan etkilendi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarihi yapının giriş kapısı isle kaplandı

Yangın sırasında otelden siyah duman yükselirken, yangının söndürülmesinin ardından Çırağan Sarayı’nın kapısının isle kaplandığı görüldü. Ekiplerin çalışması sürüyor.