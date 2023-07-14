Tarihi eser kaçakçılarına darbe: 63 adet sikke 2 adet el yazması kitap ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yapılan yönelik operasyonda 63 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele ve birçok tarihi eser ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede 11-12 Temmuz tarihlerinde Etimesgut ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde M.Y., Y.K. ve F.M. adlı şahısların müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda M.Y.,Y.K. ve F.M. adlı şahısların üstlerinde yapılan arama sonucunda; 1 adet Antik Mısır dönemine ait deri üzerine mısır ikonları ve çeşitli figürler bulunan el yazması kitap 1 adet Antik Mısır dönemine ait üzerinde çeşitli obje ve figürler bulunan el yazması tılsım kitabı 63 adet Bizans ve Roma dönemine ait sikke ele geçirildi.

Bahse konu olayda ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konulduğu, şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.