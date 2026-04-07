Tarihi geçmiş yüzlerce şalgam suyu şişesini ormanlık alana attılar
Bilecik'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tarihi geçmiş yüzlerce şalgam suyu şişesini ormanlık alana attılar.
Merkez Beşiktaş Mahallesi Nilüfer Siteleri mevkiinde stabil yoldan bağ evine giden bir vatandaş, yol kenarına atılmış yüzlerce pet şiş gördü. Aracından inen şahıs, tarihi geçmiş şalgam suyu şişelerini cep telefonu kamarasıyla görüntüledi. Yetkililerden alanın temizlenmesini isteyen vatandaş, şişeleri atan kişilere de tepki gösterdi.