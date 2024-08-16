Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yangında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51’de ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda geniş bir alana yayıldı. Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi. Gece boyu karadan devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı.

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Eceabat sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.