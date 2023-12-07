Tarihi hamamda kahve yolculuğu

Akçakoca Mahallesi’nde 14. yüzyılda inşa edilen tarihi Süleyman Paşa Hamamı, aylar süren çalışmalarla adeta yaşayan bir müzeye dönüştürüldü. Hamam kahveseverleri ağırlayan sergi alanı, hemen bitişiğinde bulunan Şehr-i İzmit Kafe ise vatandaşların manzara eşliğinde keyifli zaman geçirdiği buluşma noktası oldu.

İzmit Belediyesi, uzun uğraşlar neticesinde Akçakoca Mahallesi’nde bulunan tarihi Süleyman Paşa Hamamını düzenleyerek, Şehr-i İzmit Kafe’yi vatandaşın hizmetine sunmuştu. Aylar süren çalışmalarla yapının hamam kısmı kahve sergisine dönüştürüldü. Tarihi hamamın bitişiğinde bulunan Şehr-i İzmit Kafe ise vatandaşların en güzel manzara eşliğinde keyifli dakikalarını geçirdiği buluşma noktası haline geldi.

"Şehr-i İzmit Kafe bundan sonra kahve markasıyla anılacak"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehr-i İzmit Kafe’de düzenlenen 6 Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi’nde yaptığı açıklamada, "Şehr-i İzmit Kafe bundan sonra bir kahve markasıyla anılacak. ’İzmit’te nerede kahve içilir?’ dendiğinde bütün İzmitlilerin, Kocaelililerin ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelen herkesin bundan sonra tek adresi Şehr-i İzmit olacak. Biz burayı bundan sonra markalaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda bu bölge, çok ciddi yatırımların yapıldığı, eski İzmit hatıralarını taşıyan, eski İzmit evlerinin de bulunduğu birçok restorasyon projelerinin yapıldığı ama ne yazık ki hak ettiği değeri bir türlü alamayan bir yerdi. O turizm cazibesini bir türlü çekemeyen yapıların fonksiyonel kullanılamaması nedeniyle göreve geldiğimizden beri gözümüz, kulağımız buradaydı" dedi.

"Hamam kısmı bundan sonra güzel kahve sergisi ve müze unsurlarına sahip olacak"

Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce yapıları geri almaya çalıştık. Çünkü bizim kullanımımızda değildi. Başka kişilerin tasarrufuna verilmişti. Geri aldıktan sonra hepsine ayrı ayrı fonksiyon yüklemeye çalıştık. Burasını önce sosyal tesis yapmıştık ama bugünden itibaren artık kahvenin mekanı, güzel hatırlı kahvelerin içilebileceği bir mekan haline getirmek istedik. Ve sadece kahve içilebilecek yer değil, bir kahve sergisi ve kahve müzesi tadında gezilebilecek bir yer. Bu muhteşem yer, 600 yıllık hamam ama sadece bir hamam olarak kalmasın. Çalışma arkadaşlarımın o müthiş emekleriyle birlikte hamam kısmı bundan sonra güzel kahve sergisi ve müze unsurlarına sahip olacak. Bu bölgede Şehri İzmit 5. müzemiz olacak. Geri aldıktan sonra bütün yapılara yeni yeni fonksiyonlar yükledik. Özellikle iç kale çevresi canlandırma kapsamında müze alanlarımızda tarihi dokunun canlandırılması için Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evimizle başlamıştık. Daha sonra Kadın Hafıza Merkezi, Zübeyde Hanım Konağı ile beraber dantel sergisi ve müzesiyle devam ettik. Daha sonra İzmit’in İzleri tarihi konağı dönüştürdük, orası da artık gezilebilecek bir müze haline geldi. 6 Asırlık Hatır Türk Kahvesi Sergisiyle birlikte burası da artık yaşayan bir müze statüsünde olmaya başladı. Ve hemen yanımızda yine restorasyonunu bizim tamamladığımız tarihi konağı Şiir ve Edebiyat Evi’ne çevirdik. Orası hem atölye hem de her yaş grubunun gezebileceği yine güzel görsellikte bir alan haline geldi. Bundan sonra Şehr-i İzmit Kafe kahvenin, kahveseverlerin buluşma noktası olacak. Güzel hatırlı kahvelerin içme noktası olacak. Daha fazla insanı çekmenin de bir vesilesi olacak. Hem müze niteliğindeki bu güzel sergimiz hem de bu alanın yeniden değer kazanması vesilesiyle yaptığımız çalışmanın İzmit’imize hayırlar getirmesini diliyorum"