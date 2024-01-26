Tarihi İlçe Halk Kütüphanesinin restorasyonu tamamlanmak üzere

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Tarihi İlçe Halk Kütüphanesi’nin restorasyonu tamamlanıyor.

Söğüt’teki ecdat yadigârı anılan eserlerin restorasyonuna devam ediliyor. Daha önce Kuyulu Mescidin restorasyonunun tamamlanmasıyla gündeme gelen Söğüt’teki tarihi eserlerden bir tanesi daha halkın hizmetine açılacağı günü bekliyor. Vali Şefik Aygöl, Söğüt İlçesinde restorasyonu süren tarihi İlçe Halk Kütüphane binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Aygöl, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şubat sonunda hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Aygöl, "Bizler de Söğüt İlçemizi kendisine yakışan bir kütüphaneye kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz’’ dedi.