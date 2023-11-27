Tarihi İpekyolu'nda ilk atlı yarış

Sevindikli ve Sipahiler köyü arasında Tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde Atlı Dayanıklılık Yarışması düzenlendi. Nefes kesen müsabakalarda 65 sporcu katıldı.

Körfez Belediyesi ve Türkiye Binicilik Federasyonu iş birliğiyle 24-26 Kasım tarihlerinde Sevindikli’de gerçekleştirilen Atlı Dayanıklılık Yarışları nefes kesti. Sevindikli ve Sipahiler arasında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışma bölgede ilk olurken, renkli görüntüler de yaşandı. Yarışlara 12 kulüp ve 65 sporcu katıldı. Uluslar arası alandaki müsabaka ise hava muhalefeti dolayısıyla iptal edildi.

Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirilen final törenine Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Sevindikli Köy Muhtarı İbrahim Karagöz, at yetiştiricileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Ödül töreni öncesinde ilk olarak kürsüye gelen Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, "Öncelikle Körfez Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten 1 ay gibi kısa bir sürede bu parkuru hazır hale getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizle de görüştük ve hepsi desteklerini bizlere sundu. Bu çok önemli bir gün. Bölge gerçekten çok güzel. Başkanımızla da gezdiğimizde işte burası dedik. Parkur kısa sürede mükemmel hazırlandı. Uluslararası hakemimiz burada incelemelerde bulundu ve gerçekten çok beğendi. Bugün Ulusal ve Uluslararası ilk yarışmayı yapıyoruz. İnşallah Balkan Şampiyonası’nı da burada yaparız" dedi.

"Çok mutlu olduğumuz organizasyonu gerçekleştiriyoruz"

Başkan Şener Söğüt ise konuşmasında, "Bugün çok mutlu olduğumuz organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İlkler her zaman heyecan verir bugün de öyle. Yaklaşık 2-3 yıldır bu projeyi konuşuyorduk. Körfez daha çok sanayisi ile anılan bir ilçe. Ama kırsal bölgelerimiz tarihi sporların da adeta merkezi konumuna geliyor. Bu tesiste sadece güreş düzenliyorduk ve sonrasında boştu. Şimdi sürekli olarak aktif bir hale bürünecek. Yarışmaya katılan takımları ve yarışmacıları kutluyorum. Güzel bir parkur belirlendi, hazırlandı. İlk organizasyondu. Eksiklerimizi gördük ve her geçen gün daha da güzel hale getirerek ilçemizi sanayinin dışında sporun ve turizmin de olma yolunda adım adım daha yukarılara çıkarma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt’ün ardından Vali Yardımcısı Ali Ada konuşma gerçekleştirdi. Vali Yardımcısı Ada, "Binicilik ata sporumuz. Bu dalda Tarihi İpekyolu üzerinde ilk defa müsabaka yapılıyor olması da ayrı bir mutluluk. Ata sporumuz olan yağlı güreşe ev sahipliği yapan alan, ikinci bir ata sporumuza uluslararası alanda ev sahipliği yapacak. Bu müsabakaya teşrif eden sporcuları kutluyorum. İleri de bu müsabakalar ilimizin tanıtımına daha fazla katkı sunacak" şeklinde konuştu.

Protokol üyelerinin konuşmasının ardından ulusal alanda gerçekleştirilen ve 4 kategoriyi kapsayan (20, 40, 60 ve 80 kilometre) yarışlarda derece elde eden sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi.