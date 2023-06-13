Tarihi Kapalıçarşı'nın günlük giriş sayısı 200 bini buluyor

Turizm sezonun açılması ve UEFA’nın Şampiyonlar Ligi finalinin aynı döneme denk gelmesi ile birlikte tarihi Kapalıçarşı’ya turist akın ediyor. Tarihi çarşının günlük giriş sayıları 200 binleri buldu. Sayının sene sonu 70 milyon olması bekleniyor.

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı turist akınına uğruyor. Turizm sezonun açılması ve UEFA’nın şampiyonlar ligi finalinin aynı döneme denk gelmesi ile birlikte Kapalıçarşı’nın giriş sayıları 200 bini buldu. Bu sayının sene sonu 70 milyon olması bekleniyor. Tarihi çarşıya gelen turistler burada mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürün bulabiliyor. Öte yandan, tarihi çarşı Brezilya, Arjantin, Balkan ülkeleri, uzak doğu ülkeleri gibi birçok ülkeden turist ağırlıyor.

“Sene sonu ziyaret sayısının 70 milyon olmasını bekliyoruz”

Kapalıçarşı’nın Türkiye’de en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biri olduğunu belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Günlük ortalama 150 bin ile 200 bin kişi günlük giriş oluyor. Turizm sezonu açıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemizde olması turizm açısından canlılık oluşturdu. Bunun haricinde dünyanın birçok ülkesinden Kapalıçarşı’ya ziyaret etmeye gelenler oluyor. Genelde uzak doğu ülkeleri, Arjantin, Brezilya, Güney Amerika ve Balkan ülkeleri gibi birçok ülkeden turist geliyor. İstanbul alışveriş konusunda çok cazip bir yer. Burada her türlü eşya bulabiliyorlar. Şu anda ziyaretçi sayısı olarak 25 milyonu bulduk. Sene sonu bu rakamın 70 milyon olmasını bekliyoruz. İstanbul’da otel doluluk oranları oldukça yüksek ve kurvaziyer gemilerinin gelmesi ile birlikte bu sayıları göreceğimizi düşünüyorum. Buraya ziyarete gelenlerin çoğu turistten oluşuyor” şeklinde konuştu.