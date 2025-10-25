Tarihi Karaağaç Gar Binası ışıl ışıl oldu

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin simge yapılarından biri olan Karaağaç Tarihi Gar Binası, Trakya Üniversitesi tarafından yapılan dış cephe aydınlatma çalışmasıyla geceleri de büyüleyici bir görünüme kavuştu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kentin en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan bina, uzun yıllardır Trakya Üniversitesi’ne tahsisli durumda bulunuyor. Bir dönem Rektörlük binası olarak kullanılan yapı, günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veriyor.

Lozan Anıtı ve nostaljik trenin bakımının yanı sıra çevre düzenlemesinin de tamamlandığı bölgede, binanın tarihi dokusuna uygun şekilde yapılan aydınlatma vatandaşların beğenisini kazandı.

20’nci yüzyılın başlarında ünlü mimar Kemalettin Bey tarafından projelendirilen Karaağaç Gar Binası, Trakya Üniversitesi müzeleri, anıtsal ağaçları ve doğal güzellikleriyle sanatçılara ilham vermeye ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.