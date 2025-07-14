Tarihi Kaymakamlık Binası Artık Kütüphane Oluyor

Silivri'nin kalbindeki eski Kaymakamlık binası, modern ve donanımlı bir kütüphaneye dönüşüyor.

Tarihi Kaymakamlık Binası Artık Kütüphane Oluyor
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Haziran ayında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin’in Silivri’ye yaptığı ziyaretin ardından önemli bir projede ilk adım atıldı. Silivri’nin merkezinde yer alan tarihi Kaymakamlık binası, artık İlçe Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek.

Kültürle büyüyen bir Silivri hedefi

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Projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçede bilgiye erişim kolaylaşacak, her yaştan vatandaş için çağdaş bir okuma ve araştırma alanı oluşturulacak. Bu dönüşüm, ilçede kültürel gelişime katkı sunmayı hedefliyor.

Teşekkür mesajı

Projeye katkı sunan İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin’e teşekkür eden Silivri AK Parti İlçe Teşkilatı, “Kültürle büyüyen bir Silivri hayalimize bir adım daha yaklaştık” mesajını paylaştı.