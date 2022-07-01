Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı

Edirne'de bu yıl 661.'si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı. 2 bin 475 pehlivan kıran kırana mücadelede verecek.

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  • 01.07.2022 10:19
  • Güncelleme: 01.07.2022 12:44
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Sabahın erken saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı’na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağlayan minik 1 boy pehlivanları, güreşmeye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle ilk gün müsabakaları akşam saatlerinde sona erecek. Yarın başaltı ve baş boylarındaki güreşlerle devam edecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.

2 bin 475 pehlivan güreşecek

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Bu yıl minik 1 boyda 141, minik 2 boyda 169, teşvik 1 boyda 186, teşvik 2 boyda 180, tozkoparan boyda 192, ayak boyunda 218, deste küçük boyda 251, deste orta boyda 198, deste büyük boyda 100, küçük orta küçük boyda 428, küçük orta büyük boyda 125, büyük orta boyda 135, başaltında 98, baş boyunda ise 54 pehlivan mücadele edecek.

Başpehlivan pazar günü belli olacak

3 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boylarda 2 bin 475 pehlivanın mücadelede vereceği güreşlerde, 54 başpehlivan da rakibinin sırtını yere getirmek için kıran kıran mücadele verecek.

İHA

Editör
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