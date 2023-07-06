Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde doping tehlikesi!

Edirne 39. Bölge Eczacılar Odası Kurucu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek sporcuların doping riski taşıyan ilaçları kullanmaması gerektiğini söyleyerek, "İddia ve hırs sonucu ciddi bir yarışma sonucu ya da duygularının etkisinde kalarak veya başka yollarla, para ihtiyacı nedeniyle bu yola gidilebilir. Asla ve asla hiçbir sporcumuza bunları tavsiye etmiyoruz" dedi.

Son yıllarda güreş ve diğer spor müsabakalarında adını çokça duymaya başladığımız dopingli ilaç ya da takviyeler sonucu kabullenilemez sonuçlar ortaya çıkıyor. Sporcular tarafından kullanılan ilaçlarda yasaklı madde varlığının kontrol ve bilgilendirmesi de masum görülen gıda takviyesi, vitamin gibi sporcuların çok tercih ettiği ürünlerin, yasaklı madde yönünden içerik kontrolü de eczacıların çalışma alanlarında olduğu bildirildi.

2000’li yıllarda da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan doping kontrollerinde, alınan numunelerde söz konusu maddelere rastlanmış ve hukuki süreçler yaşanmıştı.

Yasaklı madde olan ‘methenolone’, kas kuvvetini artırmaya yarayan ilaçların içinde bulunuyor. Sporcuların bilerek ya da bilmeyerek kullandığı hormon ilaçları, soluk yolunu açan ilaçlar ve idrar söktürücüler de yasaklılar listesinde yer alıyor.

"Önemli bir performans artışı da sağlarlar"

Edirne 39. Bölge Eczacılar Odası Kurucu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, yasaklı madde içeren ilaçların soğuk algınlığı ilaçlarının içerisinde bile bulunduğunu belirterek, "Bu ilaçları 2 grupta mütalaa etmek gerekir. Bir tanesi vücut görünümünü daha diri göstermek amacıyla bazı branş sporcularının da kullandığı ilaçlar. Bunlardan önemli olan bir grup, steroid grubu orman preparatları. Bunlar büyüme hormonu olarak kullanılan ilaçlar. Fakat bu ilaçlar doktor kontrolü dışında ve amacı haricinde kullanıldığında vücutta kas görünümünü artırdıkları gibi önemli bir performans artışı da sağlarlar. Çok ciddi de zararları ve yan etkileri söz konusu. Bu durumda önemli miktarda yağ kaybına yol açıp, birçok tamir edilemez zararlara yol açarlar" dedi.

"İnternette her yerde temini çok kolay"

İlaca ulaşımın çok kolay olduğunu ifade eden Ciravoğlu, "Süreç içerisinde bunların piyasada bulunması normal kanallardan, yani eczane kanallarından temini, doktor kontrolü dışında zor ancak maalesef internet piyasasında ve başka kanallarda piyasada bulunabildiğini ve önemli bir bölümünün de yurda kaçak yollardan girdiğini görmekteyiz. Son derece sakıncalı bir durum, hırsa kapılıp insanlar geçici bir süre için bunu kullanmaya tevessül edebilirler. Ancak bu sakıncaların gençlerimize anlatılması gerekiyor, bu yollara başvurulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece güreşlerde değil, tüm spor dallarında da doping var"

Kırkpınar güreşleri münasebetiyle güreşçilerin bu ilaçları kullanım konusunun da gündeme geldiğini dile getiren Ciravoğlu, "İddia ve hırs sonucu ciddi bir yarışma sonucu ya da duygularının etkisinde kalarak veya başka yollarla, para ihtiyacı nedeniyle bu yola gidilebilir. Asla ve asla hiçbir sporcumuza bunları tavsiye etmiyoruz. Kendi doğal imkanlarıyla yarışsınlar ve her sonucu başarı olarak kabul etmelerini diliyoruz" şeklinde uyarıda bulundu.

Şükrü Ciravoğlu, son olarak da, "Vitaminler yasaklı maddeler grubundan değildir. Yalnız patentsiz ve uluslararası ilaç denetim kurullarından geçmemiş ilaçların doping riski taşıyabileceği unutulmamalı. Bu durum vitamin ilaçları için de geçerli. Bunun sebebi bazı üretim alanlarında kural dışı olarak, aynı kazanlar kullanılarak hazırlanmasıdır. Bir doping ilacının hazırlandığı aynı kazanda vitamin ilaçları da üretilebiliyor. Yarışma sırasında kafein miktarının yüksek bulunması o sporcunun takibe alınmasını gerektirir. Tekrarlayan uygulamalarda doping kabul ediliyor” cümlelerine yer verdi.