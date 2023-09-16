Tarihi konaktan doğu-batı tınıları yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Oda Orkestrası, "Doğudan Batıya Senfonik Tınılar" konseri ile klasik müzik severleri unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin sanatsal ve kültürel hayatına müzik ile anlam katan Oda Orkestrası yine uzun yıllar akıllardan çıkmayacak konsere imza attı. Oda Orkestrası, "Doğudan Batıya Senfonik Tınılar" konseri ile doğu ve batının ezgilerini kentin en önemli tarihi mekanlarından olan Sırrı Paşa Konağı’ndan yükseltti. Konserde seslendirilen eserler, müziğin evrensel paydasında buluşurken, farklılıkların ahengini de gözler önüne serdi. Konuklar konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Orkestrası ile ona eşlik eden solistlerini dakikalarca ayakta alkışladı.