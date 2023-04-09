Tarihi meydanda simit ve tahinli pide izdihamı

Bursa’da Tarihi Abdal Meydanı’nda simit ve tahinli pide ile sahur yapmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Havanın da iyi olması sebebiyle adım atılacak yer kalmayan meydan havadan da görüntülendi.

Bursa’da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahuru dışarıda yapmak için soluğu Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Meydanı’nda aldı. Ramazan ayında sahur geleneğine dönüşen simit ve tahinli pide yemek isteyen binlerce vatandaşın bulunduğu alan hınca hınç doldu. Dron ile de görüntülenen alanda iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık, simit ve tahinli pide için metrelerce kuyruk oluşturdu.

Binlerce vatandaşların oluşturduğu araç trafiği de dikkatten kaçmazken, sıraya aldırış etmeyen ve sahur yapmayı başaran birçok kişi, burada sahur yapmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Simit ve tahinli pide yemek için saatlerce bekleyen vatandaşlar, “Burada sahur yapmak bizim için artık bir geleneğe dönüştü. Ailelerimizle, dostlarımızla bir araya gelip hep birlikte simit ve tahinli pide yemek için buraya geliyoruz. Fazla bir kalabalık var. Ama buradaki simit ve tahinli pidenin lezzetine fazlasıyla değdi” ifadelerini kullandı.