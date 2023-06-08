Tarihi Mimar Sinan Köprüsü restorasyonunda sona doğru

Dilovası’nda Mimar Sinan’ın 16’ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprünün geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçedeki tarihi mekanların restorasyonuna devam ettiklerini ifade ederek, "Bu önemli eserlerden biri de Mimar Sinan’ın 16’ncı yüzyılda yaptığı, 3 kemerli ve 65 metre uzunluğundaki taş köprü. Geçtiğimiz yıl Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından projesi hazırlanan ve restore çalışması başlatılan bu muhteşem köprünün çalışmalarında sona gelindi" dedi.

Dilovası’nın tarihinde önemli bir yeri olan Mimar Sinan Köprüsü’nün 600 yıllık bir geçmişe olduğunu vurgulayan Başkan Şayir "Köprü adeta Dilovası’nın simgesidir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış, 65 metre uzunluğundaki taş köprü, 3 kemerlidir. Dilderesi üzerinde bulunan ancak sanayinin arasına sıkışmış vaziyette bulunan tarihi köprümüz geçtiğimiz yıl Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından aslına uygun hazırlanan projesiyle birlikte restorasyon çalışmalarına başlanmıştı. Geçen süre içerisinde titizlikle yürütülen restore çalışmalarında sona gelindiğini görmekteyiz. İnşallah kısa sürede çalışmalar tamamlanacak ve Dilova’mız önemli bir mirasına kavuşmuş olacaktır" dedi.