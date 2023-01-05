Tarihi Mustafa Paşa Camii yenileniyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi Mustafa Paşa Camiinde restorasyon çalışmasını yapmak için incelemeler yapıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Haluk Yıldız, Bilecik İl Kültür Ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürü Rahime Karaoğlu Murat ve beraberindeki heyet ile birlikte tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

Pazaryeri ilçesinde bulunan tarihi Kara Mustafa Paşa Camisi’nin vatandaşların tekrar proje revizyonu talebi doğrultusunda heyet burada inceleme yaptı. Tarihi yapıları yenileme çalışmaları çerçevesinde çarşı camisi bugün ki haliyle korunarak restorasyonu için ihale aşamasına hazırlandığı belirtildi. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de inceleme sırasında heyete eşlik etti.