Tarihi Osmanlı hamamı restore edilecek

Gölcük Yukarı Halıdere’de bulunan tarihi Osmanlı hamamı aslına uygun restore edilecek. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 533 bin 913,75 TL olan projenin 150 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Gölcük Belediyesi, Yukarı Halıdere’deki tarihi Osmanlı hamamının restorasyonu için ihale düzenledi. Gölcük’ün tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen ihaleye 12 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 533 bin 913,75 TL olan ihaleyi en uygun teklifi veren firmaya verdi. Gölcük Belediyesi tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde kamulaştırılan arsada yer alan Yukarı Halıdere Tarihi Osmanlı Hamamı, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 08 Temmuz 2021 tarihli ve 313 sayılı kararıyla, "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmişti. Restorasyon çalışmaları, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek. Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun 8 Temmuz 2021 tarih ve 5291 sayılı kararı doğrultusunda, Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde; Arkeologlar Ebru İnal, Halil Akman ve Aslı Arpa tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlığı kapsamında temizlik, kazı ve sondaj çalışmaları tamamlanmıştı. İhale sürecinin kesinleşmesinin ardından, restorasyon çalışmaları başlayacak projenin 150 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

İhale sonucunda açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihi değerlerini gelecek kuşaklara aktarma yolundaki çalışmalarımıza verdikleri destekten ötürü Kocaeli Valimiz İlhami Aktaş’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin, ilçemize ve Halıdere Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.