Tarihi şadırvanın restorasyonu başlıyor

Balıkesir tarihine tanıklık eden yapıları restore ederek geleceğe kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 19. yüzyılda inşa edilen Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki şadırvanı eski ihtişamına kavuşturacak olan projeyi 10 Aralık tarihinde başlatıyor. Şadırvan, 31 Aralık 2022 tarihinde yeniden göz kamaştıracak bir hale getirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Zağnos Paşa Meydanı çevresinde gerçekleştirdiği düzenleme ve sağlıklaştırma çalışmaları dahilinde; Karesi İlçesi Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda bulunan tarihi şadırvanın restorasyonu 10 Aralık 2022 Cumartesi günü gece saat 22.00’da başlıyor. 19. yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin edilen, günümüzde ise geriye sadece su haznesi kalan tarihi şadırvan, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları neticesinde tüm mimari özellikleriyle yeniden göz kamaştıracak bir hale getirilecek. Geçmişteki özgün formu tespit edilerek projelendirilen şadırvan aslına uygun bir şekilde kubbe de eklenerek restore edilecek.

Bozulmalar mevcut

Sekiz parçadan oluşan mermer levhayla çevrelenen, her mermer levha üzerinde ikişer döküm bataryanın bulunduğu 70 santimetre derinliğindeki şadırvanda bozulmalar tespit edildi. Aynı zamanda aslına uygun olmayan bir takım değişikliklerin yapıldığı şadırvanın özgün halinde ise sekiz mermer kaideye oturan sekiz ahşap sütun üzerinde iki kademeli bir üst örtü ve kubbe bulunuyor.

Geçmişteki gibim olacak

Şadırvanın restorasyon projesi, yapıldığı döneme ait fotoğraflarından belirlenen özgün görünümünden yola çıkılarak hazırlandı. Özgün formu tespit edilerek tüm detaylarıyla aslına uygun şekilde yeniden yapılacak şadırvana tıpkı yapıldığı dönemde olduğu gibi kubbe de eklenecek. Büyükşehir Belediyesi, çalışmalara kısa süre içerisinde başlayacak.