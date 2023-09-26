Tarihi sanatoryum binası BTSO ile yeniden hayat buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa Business School, yalnızca Türk iş dünyasının değil yakın coğrafyanın ve uluslararası şirketlerin de eğitim merkezi olacak” dedi.

Kirazlıyayla Sanatoryum Binası’nın Cumhuriyet tarihinin en önemli eserleri arasında yer aldığını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Anıtkabir’in mimarı Ordinaryus Prof. Dr. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından ortaklaşa tasarlanan yapının 1949 yılında sanatoryum olarak hayata geçtiğini, ilerleyen yıllarda ise farklı hedeflerle kullanıldığını ifade eden Başkan Burkay, BTSO olarak 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapıyı kiraladıklarını aktardı.

Cumhuriyet Tarihinin En muhteviyatlı Renovasyon Projesi

Tarihi Sanatoryum binasının kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar gören ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bir yapı olduğunu belirten Başkan Burkay, “BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında 16 makro proje hedefi ile yola çıkmıştık. Bugün 60’tan fazla projeye ulaştık. Bu projelerimizden biri de iş dünyamız için eğitim merkezi olarak hizmet verecek ve dünyada INSEAD, Wilton Park, Harvard Business School gibi örnekleri olan bir yapıyı kentimize kazandırmaktı. Toplam 256 bin metrekarelik bir alanda, Cumhuriyet tarihimizin en muhteviyatlı renovasyon projelerinden birini gerçekleştirerek bu eşsiz yapıyı ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyamızın ve ülkemizin hizmetine kazandırdık” dedi.

Uludağ yeni Davos olacak

Projede mimari ve kültürel mirasa büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Başkan Burkay, doğal dokuya zarar vermeden ve yeni bir yapı eklemeden restorasyon sürecini tamamladıklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Uludağ’ı Davos yapalım” vizyonu istikametinde hayata geçirilen projenin Uludağ’ın marka değerini güçlendirecek çok önemli bir eser olduğunu belirten Başkan Burkay, “Bursa Business School, Bursa’nın en önemli değerlerinden olan Uludağ’ın sadece kış aylarında değil yılın 12 ayı boyunca nitelikli turist ağırlayan bir cazibe merkezi olmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

“Bursa Business School’u iş dünyasına armağan ediyoruz”

Merkezin, tüm şirketler, kurumlar ve iş dünyası kuruluşları tarafından kullanılabileceğini kaydeden Başkan Burkay, “Bursa Business School’u biz iş dünyamıza armağan ediyoruz. Burada iş dünyamız için üst düzey eğitimler, şirket toplantıları, ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, yerli ve yabancı zirve toplantıları düzenlenebilecek. Merkezde otel ve kongre binası, toplantı ve konferans salonları, çalışma odaları, sanat galerileri ve kütüphane gibi imkanların yanı sıra klinik ve sağlık programları da olacak. Sadece Türkiye değil Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Kuzey Afrika ve Avrupa iş dünyasının ve uluslararası şirketlerin de eğitim merkezi olma vizyonuna sahip Bursa Business School, çalışma hayatının önemli başlıklarını içeren eğitim-gelişim faaliyetleri yürütecek. Bu tarz merkezler dünyada önemli bir yükseliş trendinde. Bursa Business School bu anlamda Türkiye’deki ilk ve tek merkez. Bu merkezin hayata geçmesi bulunduğumuz coğrafyanın en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamış oldu” dedi.

“Şirketler ve üst düzey yöneticiler yeni ekonomiye hazırlanacak”

Tüm dünyada gelişen yeni ekonomi anlayışının yeni oyuncuları ve yeni alanları beraberinde getirdiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Özellikle dijitalleşme ile birlikte ekonomiye birçok yeni kavram ve yeni anlayış girdi. Bursa Business School işte bu yeni kavramların şirketlere aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenecek. Bursa’daki üniversitelerimizle birlikte Türkiye ve dünya sıralamasında en üst sıralarda yer alan üniversitelerle işbirliklerimiz olacak. Burada şirketlerin, özellikle üst düzey yöneticilerin değişen konjonktür ve şartlara bağlı olarak bilgilerini güncellemelerini sağlayacağız. İş dünyası ve şirketlere yönelik özel eğitim programları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Burkay, Bursa Business School’u uluslararası büyük bir etkinlik olan ASE Planetary Congress ile hizmete açtıklarını belirterek, “Gelecek 50 yılda dünyanın ekonomik gelişimine yön verecek ilk 5 alandan birini uzay-havacılık olarak değerlendirdiğimiz için GUHEM’i vizyon olarak ortaya koymuştuk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik işbirliği ile hayata geçirdiğimiz GUHEM bugün Bursa’yı çok önemli bir noktaya getirdi. Uludağ’da 70’in üzerinde astronotun katılımıyla Planetary Congress’i düzenliyoruz. Ülkemizde ilk kez düzenlenen bu tarihi etkinlikte GUHEM ve Bursa Business School gibi projelerin katkısı garipsenemez. Bu projeler tüm dünyada Bursa’ya olan farkındalığı artırdı. Planetary Congress’i düzenleyen ASE-Uluslararası Uzay Kaşifleri Derneği de bu merkezleri inceledikten sonra Kongreyi Bursa’da yapma kararı aldı. Etkinlikte 5 gün boyunca 70’in üzerinde astronot uzay farkındalığını artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirecek. BTSO olarak bu alanda attığımız adımlar sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok yakından ve ilgiyle takip ediliyor” dedi.