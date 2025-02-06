Tarihi sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardılar

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.

Tarihi sikkeleri internet üzerinden satışa çıkardılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.

Bursa’da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik’te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik’ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.

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Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.