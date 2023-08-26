Tarihi taş mektep canlanıyor

Orhaneli’de Tarihi Taş Mektep Orhaneli Kaymakamlığı ve Uludağ Üniversitesi ile yapılan protokol ile canlanıyor.

2010 yılında restorasyonu tamamlanan ardından Uludağ Üniversitesine tahsisi yapılan tarihi Taş Mektep binası Orhaneli Kaymakamlığı’nın başlattığı proje ile her iki kurum arasında yapılan ve imzalanan protokolle Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak hizmet verecek.

İmza törenine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof Ferudun Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Arı, Prof. Dr. İrfan Karıştıoğlu, Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, Vakıf Müdürü Ertuğrul Tunca ve diğer protokol üyeleri katıldı. Uludağ Üniversitesi Rektörü Feridun Yılmaz, "Üniversiteler araştırma, geliştirme, eğitim öğretim ve topluma katkı diye üç tane ana fonksiyon icra ediyorlar. Bu ikinci ve üçüncü fonksiyonu burada bir araya getirmiş oluyoruz. Eğitim öğretimin standart öğrencilerimizle yürüttüğümüz bir yönü var. Malum aynı zamanda topluma katkı çerçevesinde de burada özellikle bu tarz projelerde doğrudan doğruya kıymetli mukimlerin katılabileceği, içeriğinin bir miktar üniversite desteği, marifeti ile tasarlandığı bir proje hayata geçmiş durumda. Gerçekten özgün işlevine bir anlamda yeniden kavuşma yönünde bir adım atmış bu kıymetli bina. Zaten ilçenin önemli bir binası bir tür yeniden bu proje ile hayat bulmuş oluyor. Hayata geçen bu proje için kaymakamımız ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül, "Protokolümüz ADEM ( Aile Destek Merkezi) Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığımızın bünyesinde 3294 sayılı kanun çerçevesinde geliştirilmiş bir proje. Biz ilçeye ilk geldiğimizde bu projeyi nasıl ve nerede hayata geçirebiliriz diye düşünüyorduk. İlk aklımıza yüksekokul bünyesinde bulunan Taş Mektep geldi. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz ve Rektör hocamızla görüştüğümüzde, "içeriğinin öğrencilere ve vatandaşlara yönelik olması konusunda adımlar atalım ve içeriğini dolduralım" dedik. Birinci aşamada Halk Eğitim Merkezi bünyesinde toparlanan köylerimizdeki eski ve tarihi eşyaların sergilendiği bir bölüm olacak. İkinci aşamada Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak eğitimler düzenledik. Eğitim içeriğini yine üniversitemiz ve yüksek okulumuzla birlikte belirledik. Bu eğitimlerin içeriğinde aileleri destek gayesiyle ilk yardım eğitimleri, aile ilişkileri, kadına yönelik şiddet ve benzeri başlıklar belirledik. Üçüncü aşamada Kültür Merkezi olarak bir çatı altında tamamını toparlayıp bu mahiyette bir protokola bağlayarak Tarihi Taş Mektebimizde bunları canlandırmak istedik. Biz bir küçük adım attık, küçük bir patika oluşturduk bunu büyütmek saygıdeğer hemşerilerimize ve saygıdeğer öğrencilerimize düşmektedir " dedi.

ADEM projesi çerçevesinde ilk sınıflarda kadınlar Halk Eğitim Merkezi usta öğretici hocalar tarafından çeşitli branşlarda eğitim almaya başladılar. İlk branş olarak kadınlar flografi öğrenirken, el emeği göz nuru ürünler meydana çıkmaya başladı. Her üç ayda bir değişik branşlarda kadınlar hem meslek öğrenecek, hem yeni eserler üretecek, hem de ailelerine katkıda bulunacaklar.