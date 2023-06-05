Tarihi Tirilye'de 60 kişi ayin yaptı

Mudanya'nın tarihi Tirilye Mahallesi'nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilise'sinde 60 kişi ayin yaptı.

Tarihi Tirilye'de 60 kişi ayin yaptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Mudanya’nın tarihi Tirilye Mahallesi’nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilise’sinde 60 kişi ayin yaptı.

Yunanistan’ın Dedeağaç ve İskeçe’den gelen vatandaşlar Mudanya’nın tarihi Tirilye Mahallesi’nde bulunan Aziz Vasilios Rum Kilisesi (Kültür Evi) ayin gerçekleştirdi. Ayinin ardından Mudanya Belediyesi tarafından restore edilen Taş Mektep ziyaret edildi. 60 kişilik grup Tirilye’de gezerek ziyaretlerini sonlandırdı.