Tarihi Unkapanı Değirmeni restore edilerek geleceğe taşınıyor: Üniversite kampüsüne dönüşecek

İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle, Osmanlı döneminde İstanbul ve Anadolu’nun ihtiyacı olan ekmeğin üretildiği Unkapanı Değirmeni restore ediliyor. Tarihi değirmenin, restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra kampüs hizmeti vereceğini belirten Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan, "Uzun süre otopark olarak kullanılması, terk edilmiş olması nedeniyle değirmene ilişkin özgün endüstri aksamını gösteren çok fazla belge karşımıza çıkmadı. Zaman içinde geriye sadece duvarların kaldığı bir kültür varlığı olarak karşımıza çıktı. Üniversitenin birimleri olarak kullanılacak. Öğrenci artık tarihi dokuyla yeni olanı birlikte yaşayabilecek" dedi.

Fatih’te 19. yüzyılda İstanbul’un ve Anadolu’nun ekmek ihtiyacını üretmek için Unkapanı Değirmeni inşa edildi. Uzun yıllar Osmanlı’nın ekmek ihtiyacını karşıladıktan sonra tarihi değirmen atıl kaldı. Bir dönem otapark olarak da kullanılan yapı harabeye dönüşürken, yalnızca kagir duvar kalıntıları ayakta kaldı. Unkapanı Değirmeni İbn Haldun Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle, restore edilerek geleceğe taşınacak. Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi değirmen İbn Haldun Üniversitesi’nin Süleymaniye Kampüsü olarak hizmete açılacak. Harabeye dönüşen tarihi yapıdaki çalışmalar havadan görüntülendi.

"Zaman içinde geriye sadece duvarların kaldığı bir kültür varlığı olarak karşımıza çıkıyor"

Unkapanı Değirmeni hakkında bilgi veren Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Can Binan, "Gördüğünüz yer Unkapanı Değirmeni. 19. yüzyılda inşa edilmiş, önemli sanayi, endüstri yapılarından bir tanesi. Zaman içinde geriye sadece duvarların kaldığı bir kültür varlığı olarak karşımıza çıkıyor. Burası şu anda İbn Haldun Üniversitesi’nin birimleri olarak, koruma, restorasyon ve yeni kullanım alanları projesi hazırlandı. Şu an da restorasyon süreci devam ediyor. Buradaki duvarlar Unkapanı Değirmeni’nden bize kalanlar. Birkaç noktada değirmen işleyişine ilişkin bazı belgelere ulaşabildik. Uzun süre otopark olarak kullanılması, terk edilmiş olması nedeniyle değirmene ilişkin çok fazla özgün endüstri aksamını gösteren çok fazla belge karşımıza çıkmadı. Mevcut duvarlara hiçbir şekilde yük bindirmeyen, onların dışında kalan, onları bir kabuk gibi etrafta bırakan yeni kullanım projesi hazırlandı. Bu proje kapsamında bilimsel danışma kurulu var. Çok ilginç bir yapı ortaya çıkacak. Çünkü bu yapıda hem özgün değirmene ilişkin dokuyu, belgeyi, bilgiyi görebileceksiniz hem de burada yapı kalıntısıyla uyumlu olan yeni bir kullanıma sahip olabilecek" şeklinde konuştu.

"Öğrenci artık tarihi dokuyla yeni olanı birlikte yaşayabilecek"

Tarihi değirmenin üniversite kampüsüne dönüşeceğini belirten Binan, "Üniversitenin birimleri olarak kullanılacak. Yani derslikler, yönetim birimleri, çok amaçlı salonlardan oluşacak. Öğrenci artık tarihi dokuyla yeni olanı birlikte yaşayabilecek. Osmanlı dönemi modernleşme, endüstrileşme hareketlerinin bir tanesi. Büyük bir un değirmeni, aynı zamanda ekmek üretimi de yapılıyor. Deniz yolu vasıtasıyla İstanbul’a ve belki de Anadolu tarafına ürün dağıtılabiliyor. Ona göre planlanmış, içinde bulunduğu dokuyla birlikte mükemmel bir dağıtım sisteminin de kurulduğu bir değirmen olduğunu görüyoruz. Maalesef günümüzde burayı çok fazla kimse bilmiyor çünkü seneler içinde geriye sadece bu duvarlar kalmış. Duvarları olan bir harabe gibi adlandırılıyordu" ifadelerini kullandı.