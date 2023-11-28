Tarihi ve kültürel eserlerin olduğu Taşhan Meydanı iyileştiriliyor

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Taşhan Meydanı'nda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Tarihi ve kültürel eserlerin olduğu Taşhan Meydanı iyileştiriliyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan Taşhan Meydanı’nda sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmalarına başlandı.

Gölpazarı Belediyesi Taşhan Meydanı’nda ’3. Etap2 sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme çalışmaları başladı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Taşhan Meydanı’nın öneminden bahsederek, "Gölpazarı’mızın tarihine ve kültürüne tanıklık eden ecdadımızın bize mirası ve emaneti tarihi eserlerimizin olduğu Taşhan Meydanında çalışmalarımıza başladık. İlçemizin tarihi dokunuşunu korumaya kararlıyız. Gölpazarına hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman