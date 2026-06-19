Tarihi Yedikule Hisarı'nda 600 örgü tutkunu bir araya geldi

Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2’inci Geleneksel Örgü Festivali kapsamında yaklaşık 600 örgü ve tel sanatları tutkunu, Tarihi Yedikule Hisarı’nda bir araya geldi.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 2’inci Geleneksel Örgü Festivali Tarihi Yedikule Hisarı’nda gerçekleşti. Festivale yaklaşık 600 örgü ve el sanatları tutkunu katıldı. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Yedikule Hisarı’nda renkli görüntülere sahne oldu. Festival atölyeler, söyleşiler, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, katılımcılar hem el emeği ürünlerini sergileme hem de örgü sanatına ilişkin yeni teknikleri öğrenme fırsatı buldu.

Programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Eşi İlknur Turan’da katılarak festival alanını ziyaret ederek, katılımcılarla bir araya geldi.

"Ben dikişin d’sinden anlamıyordum"

Kursa gelerek örgü yapmayı öğrendiğini belirten Sibel Bingüler, "Ben Karınca Eğitim Bilimlerine bağlı örgü şenliklerine severek katılıyoruz. Sürekli Fatih Etkinlik sayfasından bütün etkinlikleri takip etmeye çalışıyoruz. Hatta ben kendim kayıt olduktan sonra anneme de kayıt ediyorum ve ona bilgilendiriyorum, seve seve geliyoruz. Başta Başkanımız Ergün Turan Bey olmak üzere bütün Fatih ekibine çok teşekkür ederiz. Ben dikişin d’sinden anlamıyordum. Dikiş kursuna kayıt oldum ve şimdi artık kendi kendime bir şeyler üretmeye başladım. Annem hatta diyordu ki, kızım sen sırf örgü örebilirsin ama şimdi yaptıklarımı çok beğeniyor. Evet, bu arada Ebru hocamıza da çok severek onun derslerine katıldığımızı da belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum her şey için" diye konuştu.

"Dört yaşında görme yetimi kaybettim"

Kursa devam eden görme engelli Burçak Sofuoğlu, "Emekliyim, iki çocuk annesiyim. Görme engelliyim, dört yaşında görme yetimi kaybettim. İlkokuldayken örgü örmeyi, işte makrome ve normal işte örmeyi öğretmişlerdi bize. Daha sonrasında çok merakım olduğu için ben bunu ilerlettim. Sonra emekli olduktan sonra kendime bir sosyal medya sayfası açtım. Daha doğrusu kızım açtı ve sosyal medya sayfası üzerinden ve kadın el emeği pazarları üzerinden makrome örüp satış yapıyorum ve sipariş alıyorum" şeklinde konuştu.

Karınca Eğitim Birimleri Genel Sorumlusu Samiye Soysal, "Şu anda Yedikule Hisarı’nda ikinci örgü festivalinde yaklaşık 616 hanımefendinin katıldığı örgü şenliğindeyiz. Geleneksel hale gelen örgü yarışmalarımız ve örgü şenliklerimiz bütün el sanatlarını seven, özellikle örgüyü seven hanımefendileri, hatta beyefendileri bir araya toplamakta. Bizler Karınca Eğitim Birimi olarak Fatih’te 16 farklı noktada yaklaşık 8 bin 470 kursiyerimize hizmet veren, 115 branşta hizmet veren bir eğitim birimiyiz, Fatih Belediyesi bünyesinde. Her sene gittikçe kursiyer sayımız artmakta. Kursiyerlerimize ürettiklerini satabilecekleri, ev ekonomisine katkıda bulunabilecekleri pazar alanları, satış alanları da oluşturmaktayız. Dolayısıyla eğitim alan, üreten, kazanan ve kendini geliştiren, gelişen bir eğitim birimi ve hanımlar topluluğuyuz" dedi.

Kadınların daha iyi şartlarda topluma yararlı, faydalı işler yapacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Dünyada iyi bir kent tanımı yapılırken, bir şehir iyi şehirler tanımlanırken en önemli tanım şudur, bakın birçok tanım var ama ben size bir tanım yapacağım. İçerisinde genç bir kadının öyle tanımlanır, genç bir kadının rahatlıkla hareket ettiği, ona iyi imkânlar sunan şehirler iyi şehirlerdir. Öyle bir tanım var. Yani özellikle genç bir kadın üzerinden tanımlanır. Genç bir kadının içinde rahatlıkla hareket ettiği, hatta her günün her saatinde rahatlıkla hareket ettiği şehirler iyi şehirlerdir, sakin şehirlerdir. Biz de Fatih’imizde bütün yaptığımız şehircilik anlayışı, etkinliklerde üç tane temel hedef kitlemiz var. Bunu artık sizler biliyorsunuz. Birincisi çocuklar, ikincisi gençler ve en önemlisi de bütün bunları da toparlayacak olan kadınlara yönelik onların rahat edeceği, onların kendilerini iyi hissedeceği, konforlu hissedeceği alanlar inşa etmeye, etkinlikler yapmaya, mekânlar üretmeye gayret ediyoruz. Ve Allah’a şükür yaptığımız her işte de sizler sahip çıkıyorsunuz. Hatta içinizde de vardır. Sadece Fatihliler değil, çünkü Fatih kendi cazibesi olan bir şehir, İstanbul’un her yerinden de etkinliklerimize katılanlar var" ifadelerini kullandı.