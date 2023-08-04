Tarihi yolda çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çatalköprü Mahallesinden başlayıp Eski Sakarya Köprüsünde son bulan 10 kilometrelik grup yolunun Bayraktar Mahallesindeki 2. etap çalışmalarını tamamladı.

Tarihi yolda çalışmalar sürüyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çatalköprü Mahallesinden başlayıp Eski Sakarya Köprüsünde son bulan 10 kilometrelik grup yolunun Bayraktar Mahallesindeki 2. etap çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirerek vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkanı sunmak için gündüz- gece çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son durağı Adapazarı Bayraktar Mahallesi oldu. Birinci etap çalışmalarının Çatalköprü mahallesinde tamamlanmasıyla birlikte 2. etap çalışmalarına hız veren ekipler, güzergahın Bayraktar Mahallesindeki çalışmalarında işlemleri bitirdi.

2 kilometrelik güzergah, 2 bin ton asfalt kullanılıp yeni yüzüne kavuştu. Akyazı ve Adapazarı kırsal mahalleleri için önemli bir güzergaha sahip olan grup yolunun 3. etabında çalışmalar ekiplerin özverili çalışmalarıyla devam ediyor.