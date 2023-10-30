Tarihten doğaya, Uludağ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yürüyüş rotalarının turizme kazandırılması hedefiyle düzenlenen ‘Tarihten Doğaya Bursa’ temalı yürüyüşün yeni rotası, Uludağ etekleri oldu.

Uludağ eteklerinde Kaplıkaya’dan başlayıp, Balaban üzerinden 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık’ta sonlanan yürüyüşte, doğa severler Uludağ’ın güzelliklerini yeniden keşfetme imkanı buldu. Bursa’nın diğer zenginliklerini olduğu gibi doğasını da her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarihten Doğaya Bursa’ projesiyle kentin gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar Tirilye’den İznik’e, Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi’nden Karacabey Longoz ormanlarına kadar pek çok rotayı doğaseverlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi’nin yeni rotası Uludağ etekleri oldu. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup, doğa turuna ilk olarak, Uludağ eteklerindeki Zeyniler Köyü’nden başladı. Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Romanı’nın konusunun geçtiği köyde yaptırılan Çalıkuşu Evi’ni gezen gençler daha sonra araçlarla, yürüyüşün başlayacağı Kaplıkaya’ya geldi.

Dağ Rehberi Mustafa İşçan’ın rehberliğinde yürüyüşe başlayan doğasever gençler, çam ve kestane ağaçlarla bezeli dar patikalarda Uludağ’ın eşsiz doğasında yol aldı. Dereler üzerine kurulan tahta köprülerden geçen, pınar kaynaklarından su içen gençler, dağcılar arasında Kiril Manastırı olarak bilinen bir manastırın kalıntılarını da dikkatle inceledi. Tarihçi Turist Rehberi Faruk Kurt’un, Uludağ’ın hem doğal hem de tarihi özellikleri hakkında bilgilendirmeler yaptığı yürüyüş boyunca zorlu parkurda yaklaşık 9 kilometre kat eden doğasever gençler, yürüyüşü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 700 yıllık Osmanlı Köyü Cumalıkızık’ta noktaladı.