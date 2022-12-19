Tarık Zıpır 'Krizi fırsata çevirmeyi başardık'

Açılır kapanır sistemler, Giyotin cam sistemleri, Açılır kapanır tavan gibi birçok ürünün imalatını kendi bünyesinde imal eden TML Grup, 2022 yılı hedeflerini tutturmanın haklı gururunu yaşıyor. 2021 yılında 52 ülkede ticari faaliyetlerini sürdüren firma, 2022 yılında 96 ülkeye yükseltti.

‘KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEYİ BAŞARDIK’

” Bu işin çıraklığından geldiğimiz için nerde ne yapılması gerektiğini biliyoruz ve düzgün işler çıkarıyoruz” diyen TML grup yönetim kurulu başkanı Tarık Zıpır “görüşmelerimiz, iş bağlantılarımız tüm hızıyla devam ediyor, güzel işler yaparak ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Dünya genelinde kendini fazlasıyla hissettiren ekonomik krizi fırsata çevirmeyi başardık. 2022 yılında kendimize 90 ülke hedefi koymuştuk, çok şükür ki 96 ülke oldu. Açılır kapanır sistemler, Giyotin cam sistemleri, Açılır kapanır tavan gibi birçok ürün yelpazemiz mevcut. Müşteri odaklı çalışmamız şirketimizin büyümesinde en önemli faktör oldu. Ekibimiz sağlam, vermiş olduğumuz taahhütleri zamanında yerine getiriyoruz. Etik kurallar çerçevesinde vermiş olduğumuz kaliteli hizmet, bizlere iş olarak geri dönüyor. Çok çalışarak, ülkemize katma değer sağlamaya, Türk markası olan ‘giyolux’ ü tüm dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR

2022 yılında gerek ekipman gerekse makine parkurlarının yenilenmesine ağırlık verdiklerini de belirten Zıpır ‘2022 yılında ekibimizden ekipmanımıza, makine parkurumuzdan kullandığımız ürünlere kadar birçok yenilikler yaptık.2023 yılında da bu yatırımlarımız devam edecek” dedi.

