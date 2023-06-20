Tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenipazar ve Söğüt ilçelerinde meydana gelen sellerin ardından tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi.

Son dönemde bölgede yaşanan yoğun yağışlar ve sel felaketi, tarım alanlarında önemli ölçüde hasara neden oldu. Bu durum üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenipazar ve Söğüt ilçelerindeki tarım arazilerinde hasar tespiti yapmak üzere sahaya çıktı. Ekipler, selin etkilediği bölgelerde tarım arazilerini detaylı bir şekilde inceleyerek hasar gören tarım ürünlerinin tespiti ve hasar derecelerinin belirlenmesi için çalışmalar yürüttü.