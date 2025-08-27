Tarım arazileri tel ve konteynerlerle kuşatıldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Büyük Ova Koruma Alanı içinde yer alan tarım arazilerinin konteyner evlerle doldurulması ve tel örgü ile çevrilmesi çiftçilerin tepkisine neden oldu.

Marmaraereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleleri’nde tarım arazileri üzerine kurulan konteyner evler ve çevresine çekilen tel çitler dikkat çekiyor. Büyük Ova Koruma Alanı kapsamındaki verimli arazilerin bu şekilde yerleşim alanına dönüştürülmesi bölgede tepki toplarken, çiftçilik yapan vatandaşlar tel çitler nedeniyle kendi tarlalarına giremediklerini ifade ediyor.

"3 bin dekar alan zayi oldu"

Yeniçiftlik Mahallesi’nden Ramadan Er, "İki üç yıldır bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu araziler büyük tarım ova projesine dahil olup üzerine tel örgü çekilemez, konteyner konulamaz ve ağaç dikilemez. Fakat burada hisseler olduğu için dışarıdaki insanlara bu arazileri arsa gibi satılıp üzerine konteyner konulmaktadır. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Biz çiftçilik yapmak istiyoruz. Yaklaşık 3 bin dekar alan bu şekilde zayi oldu. Tarım yapabilmemiz için yerel ve hükümete ricada bulunuyoruz. Bu konuda çiftçiler olarak mağduruz gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Kaymakamlığımızın verdiği talimat ile belediye, tarım ve orman ilçe müdürlüğünün yardımıyla burada bazı tel örgüler yıkıldı. Ama tekrar aynı akşam dikildi. Köylüler buradaki insanlarla kavga etmek zorunda kalacak. Biz hem bu kavganın önlenmesi hem de yasanın uygulanmasını büyüklerimizden rica ediyoruz" dedi.

"Aynı İsrail’in Filistin’e uyguladığı gibi"

Bölgede çiftçilik yapan bir diğer vatandaş Ergün Kırçak ise "Şuan konteynerlerin olduğu yerde 26 dönüm tarlam var. Aynı İsrail’in Filistin’e uyguladığı gibi bir uygulama yapıldı. Bunları kaldıracağız diyorlar ama hiçbir şekilde kalkmıyor. Biz geçmişte çok büyük sıkıntılarla buralara sahip çıkmaya çalıştık. Bu artık bizim çözebileceğimiz bir problem değil çünkü bizi de aştı artık. Yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter de, alanlardaki tel örgüler ve konteyner evlerin kaldırılması için belediye olarak gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.