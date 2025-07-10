Tarım arazilerinde hasat sevinci

Gölpazarı Belediyesi tarım arazilerini en verimli şekilde değerlendirmeye devam ediyor.

Gölpazarı Belediyesi tarafından ’Üretmek sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bir onur ve sorumluluktur’ anlayışı ile yürütülen çalışmalar kapsamında, buğday ekimi yapılan belediye arazilerinde hasat başladı. Alınan verimin oldukça güzel olması hem üreticileri hem de belediye ekiplerini sevindirdi. Belediye yetkilileri, elde edilen ürünlerin halk yararına değerlendirilmesi için planlamaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, ilçedeki üretim kültürünü yaşatmak ve yerel kalkınmaya katkı sunmak adına tarımsal faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.