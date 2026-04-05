Tarım Arazilerinde Yeni Dönem: Kullanım Şartları Değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, Türkiye genelinde tarım arazilerinin korunması, planlı kullanımı ve sürdürülebilir tarım politikalarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Tarım Arazilerinde Amaç Dışı Kullanıma Sıkı Denetim

Yönetmelik kapsamında, tarım arazilerinin amacı dışında kullanımına yönelik talepler daha sıkı kurallara bağlandı. Arazi kullanım planlarına aykırı başvuruların reddedileceği belirtilirken, tarımsal bütünlüğü bozacak projeler değerlendirmeye dahi alınmayacak. Bu kapsamda Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD Portal) üzerinden başvuru zorunluluğu getirildi.

Tapu Kayıtlarına Yeni Şerh Uygulaması

Yeni düzenlemeyle birlikte, tarım arazilerinin amacı dışında kullanım taleplerinde tapu kayıtlarına şerh düşülmesi uygulaması hayata geçiriliyor. Bu adım, arazilerin izinsiz kullanımının önüne geçilmesi ve denetimin artırılması açısından önemli bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

Bağ Evi Yapımına Yeni Kriterler Getirildi

Yönetmelikte “bağ evi” tanımı da yeniden düzenlendi. Buna göre;

En az 5 dönüm arazi şartı aranacak,

Yapı alanı 30 metrekareyi geçemeyecek,

Bir parselde yalnızca tek yapı yapılabilecek,

Aynı kişi aynı bölgede sadece bir kez bağ evi inşa edebilecek.

Bu düzenleme ile tarım arazilerinin yapılaşma baskısından korunması amaçlanıyor.

Kaçak Yapılar Bir Ay İçinde Yıkılacak

İzinsiz yapılaşmaya karşı yaptırımlar da artırıldı. Tarım arazileri üzerine izinsiz inşa edilen yapılar için belediyeler ve il özel idarelerine yıkım sorumluluğu verildi. Bu yapıların en geç bir ay içinde kaldırılması zorunlu hale getirildi. Aksi durumda yıkım işlemi doğrudan Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilecek.

Toprak Koruma Kurulu Daha Aktif Rol Alacak

Yeni yönetmelikle birlikte Toprak Koruma Kurulu’nun yapısı ve işleyişi de netleştirildi. En az 9 üyeden oluşacak kurul, ayda en az bir kez toplanarak tarım arazilerinin korunmasına yönelik kararlar alacak. Kararların geçerli sayılması için en az 6 üyenin olumlu oy kullanması gerekecek.

Büyük Ovalar Koruma Altında

Büyük ova koruma alanı ilan edilen bölgelerde tarım arazilerinin amacı dışında kullanımı kesin olarak yasaklandı. Ancak istisnai durumlarda, alternatif alan bulunmaması ve kurul onayı şartıyla Bakanlık izni verilebilecek.

Sürdürülebilir Tarım ve Toprak Koruma Hedefleniyor

Yapılan düzenleme ile Türkiye’de tarım arazilerinin korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Yönetmelik, hem üreticileri hem de yatırımcıları doğrudan ilgilendiren önemli değişiklikler içeriyor.

Bu yeni dönem, özellikle tarım arazisi yatırımı yapmayı planlayanlar ve kırsal yapılaşma düşünenler için kritik kurallar barındırıyor.