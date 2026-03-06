Tarım arazilerindeki tiny house'lar bir bir yıkıldı

İznik Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması amacıyla kaçak yapılara yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Tarım arazilerine yapılan tiny house’lar bir bir yıkıldı.

Tarım alanlarına izinsiz şekilde inşa edilen yapılarla ilgili yürütülen denetim ve incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapılar hakkında gerekli yasal süreçler işletildi. Belediye tarafından yapılan uyarılara ve tanınan süreye rağmen kaldırılmayan kaçak yapılar, ilgili mevzuat çerçevesinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla, tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi ve verimli toprakların korunması hedefleniyor.

İznik Belediyesi yetkilileri, tarım arazilerinin gelecek nesillere aktarılması ve plansız yapılaşmanın önlenmesi adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Açıklamada, kamu yararı doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar kapsamında, kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulandı.

İznik Belediyesi tarafından ilçenin doğal ve tarımsal değerlerini korumaya yönelik çalışmaların bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyet ve kararlılıkla süreceği belirtildi.