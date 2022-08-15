Siemens
SON
DAKİKA
İstanbul'da ilk ve tek Matematik Evi'ne öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor
Kazdağları'nda orman yangını
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler tüketicilerle buluştu
İstanbul'da şampiyon oldu, şimdi hedefi Türkiye Şampiyonası
Kınıklı Deresinden Marmara Denizine simsiyah akan pis sular böyle görüntülendi
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim yoğunluğu

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 30 üründe uygulanacak olan indirimler başladı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde tarım kredi kooperatifi marketlerinde yoğunluğa neden oldu.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde indirim yoğunluğu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 30 üründe uygulanacak olan indirimler başladı. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinde tarım kredi kooperatifi marketlerinde yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde 30 üründe yapılacak olan indirimler bu gün itibariyle başladı. Temel Gıda maddelerinde yapılan indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren marketlere gitti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

“Şeker, yağ hiçbiri kalmamış, makarna da bitmek üzere”

İndirimler hakkında konuşan vatandaşlardan Meryem Uçar, "Buraya geldiğimde kalabalıktı. Şimdi de kalabalık yoğunluk var. Şeker, yağ, hiçbiri kalmamış. Makarna da bitmek üzere" dedi.

“İnşallah piyasa da böyle düzelir”

Yapılan indirimler hakkında konuşan Selahattin Bozbaş ise, "İndirimi yapanlardan Allah razı olsun. İnşallah piyasa da böyle düzelir. Gördüğünüz gibi yoğun herkes alışverişini yapabiliyor. Ürünler bittikçe yerini dolduruyorlar. Gerçekten piyasada Karpuz 3 lira burada 2 lira. Bu gerçekten çok harika bir şey İnşallah tüm marketlerimize örnek olur. Yapılan indirimden çok memnunuz" şeklinde konuştu.

“Aldığımız şeyler güzel, daha hepsine gelmemiş

Sürekli aynı yerden alışveriş yaptığını söyleyen Fadime Yılancı, “Aldığımız şeyler güzel, daha hepsine gelmemiş. Ben hep buradan alırım, başka bir markete gitmem. Onun için memnunum İnşallah devamı da gelecek” diye konuştu.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
25 metreden düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Sahilde iki grup arasında kavga: 1 yaralı
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Millet bahçesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı