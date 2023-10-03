Tarım Kredi marketi, yerel marketlerden pahalı çıktı

Vatandaşlar, temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyat artışları sebebiyle dedektife döndü. Hangi markette neyin ucuz neyin pahalı olduğunu tek tek araştıran halkın, ‘yüz güldüren fiyatlar’ ve ‘bütçenize dost fiyatlar’ sloganı ile müşteri çekmeye çalışan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin daha pahalı olduğunu ortaya çıkardı.

Tarım Kredi Kooperatiflerine ait marketlerde piyasaya uygun fiyatlar olacağına inanan vatandaşlar, gözlerine inanamadı. Dedektif gibi market market gezen vatandaşlar, ürünleri tek tek karşılaştırdı. Çaydan kahveye, zeytinden deterjana kadar birçok aynı ürünü yan yana koyan vatandaşlar, fiyatlardaki farka isyan etti. Zincir marketlerde 70 liradan satılan çayın, Tarım Kredi Kooperatifinde 79,90’dan satılmasına anlam veremedi. Fiyatların daha uygun olmasını beklerken, gördükleri karşısında şaşkına dönen vatandaşın isyan etmesi sadece çayla da sınırlı kalmadı. Toz makine deterjanı zincir markette 119 liraya satılırken, kooperatifte 129,90 lira, zeytin 33,90 lira iken, kooperatifte 59,50 lira, kahve 26 lira iken, 33,90 liraya satılmasına ‘bu kadarına da pes’ dedi.

Yaşadıkları fiyatlar karşısında bir çok paylaşımda ve şikayette bulunan vatandaşların haklı olduğunu belirten Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, ”Tarım Kredi Kooperatifi’nin insanların kanayan yaralarına tuz değil de, merhem olmasını isterdik. Bugüne kadar hem kendimizin yaptığı hem de tüketicilerin yaptığı alışverişler üzerine gelen şikayetler üzerine, bu kooperatifin tüketici yararına olmadığını fark ettik. Piyasada arz-talep dengesinde bozulma olduğu için fiyatlar almış başını gidiyor. Bir çok markete girdiğimiz zaman üç günde bir, haftada bir fiyat etiketini değiştiren bir insana rastlamak mümkün. Ben kendimde bu kooperatife yakın bir yerde oturuyorum, alışveriş yapıyorum zaman, zaman. Fiyatlara baktığımız zaman bazı ürünler düşük olabilir. Ama diğer ürünler bazı marketlerden biraz daha pahalıya satılmaktadır. Bu yüzden bu kooperatiflerin ucuz ürün kampanyasının bir algından öte olmadığını, tüketiciye bir fayda sağlamadığını üzülerek söylemekteyim" dedi.

"İnsanlar artık ucuz bulmak için market market geziyor"

Doğrudan gıda ürünleri üzerinden fahiş fiyat şikayetleri geldiğini belirten Yılmaz, "Devletin denetimi altında olan kooperatiflerin neden daha ucuz satmadığına ilişkin görüştüğümüzde fahiş fiyatlar ile ilgili şikayetler geliyor. Diğer mağazalar konusunda ise tüketici artık işin uzmanı olmuş durumda. Bir ürünün nerede ucuz nerede pahalı olduğuna dair kararı ancak yedi, sekiz market gezerek veriyor. Devlet, kamu eli ile yürütülen bu marketlerde ise daha uygun fiyata alma beklentisi var. Diğer marketlerin ise kendi adı üzerinde aldığı ve markaları ile satmaya çalıştığı ucuzluk sadece tüketici üzerinde bir ucuzluk algısı oluşturmaya yöneliktir. Bu konuda tüketiciler ucuz ürün alırken gramajın dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü gramajını indirip farklı bir fiyata satabilir. Bu da üzerinde ucuzluk algısı oluşturup tüketicinin gözünden gramajı kaçırabilir. Tüketicilere marketin kendi ürettiği ürün yerine daha uygun bir ürün bulup onları almalarını öneriyoruz. Devletten istediğimiz şey ise arz talep dengesini düzenleyip, fahiş fiyat uygulayan marketlere denetimlerini arttırmalarıdır. Tüketicilerin aldığı bir ürün zeytin diğer marketlere oranla kooperatiflerde daha yüksek fiyat olduğunu söyleyebiliyoruz. Çay tüketicinin her gün tükettiği bir ürün, çay fiyatının kooperatiflerde daha yüksek fiyatta olduğunu gördüm ve şaşırdım. Daha ucuz olmasını beklerdim ama diğer marketlerden daha pahalı olduğunu ben ödeyerek gördüm" şeklinde konuştu.