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Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı

Tarım Kredi marketlerinde 30'dan fazla üründe indirim başladı. Bugün itibariyle başlayan indirim sonrası marketlerde yoğunluk oluştu.

Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı
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Tarım Kredi marketlerinde 30’dan fazla üründe indirim başladı. Bugün itibariyle başlayan indirim sonrası marketlerde yoğunluk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün’’ çağrısının ardından bugün itibariyle Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim başladı. Tarım Kredi marketlerinde 30’dan fazla üründe indirim yapılıyor.

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Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımın, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz’’ ifadelerine yer vermişti.

Vatandaş diğer zincir marketlerinde indirim yapmasını istiyor

Tarım Kredi Kooperatiflerinde etiketler değişmeye başladı. Bu sabah itibariyle başlanan indirim uygulaması 30’dan fazla temel ihtiyaç ürününü kapsıyor. Sabahın ilk saatlerinde marketlere gelmeye başlayan vatandaşlar indirimlerin tüm zincir marketlerde yapılmasını istediklerini belirtiyor.

İndirimlerden memnun olduğunu belirten Erdoğan Türkoğlu isimli vatandaş, ‘’Diğer marketlerden de indirimleri takip etmesini istiyoruz. Burada bugün oldukça fazla yoğunluk var. Bakliyat gruplarında, yağlarda, temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler var. Genelde bu ürünlere talep gösteriliyor. Bütün ürünlere indirimin yayılmasını istiyoruz. Diğer marketlerinde vatandaşlara yardımcı olmasını istiyoruz. Bu zamanı böyle hep birlikte aşmalıyız’’ dedi.

Hürriyet Gezer isimli vatandaş ise "Eskiden beri Tarım Krediyi tercih ederdim. Sarı etiketlerde indirimler var. Daha önceleri de indirimler vardı. Aşure yapacaktım, aşurelik bütün ürünlerde fiyatlar daha uygundu" diye konuştu.

Et ürünlerinde de indirimler başlayacak

Et ürünlerinde ise Et v Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirim uygulanacak ürünler

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu,

sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

İHA
Editör

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