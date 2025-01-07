Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik çalışanları, usulsüz işlem yoluyla 5.6 milyon lira zarar neden oldu

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’deki bazı çalışanların, usulsüz işlem ve dolandırıcılık yaparak 6.6 milyon vurgun yapmasının tespiti üzerine Ankara merkezli iki ilde icra edilen operasyonda, aralarında muhasebe yöneticisinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Muhasebe Yöneticisi ile beraberindeki bazı çalışanların, usulsüz işlemler ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde ettiğinin tespiti üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince Ankara ve Çankırı’da icra edilen operasyonda aralarında G.B.’nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. G.B.’nin evinde yapılan aramada ise milyonlarca lira nakit para ele geçirilirken, elde ettiği suç gelirinin büyük kısmını ise, online kumar oynamak için kullandığı öğrenildi.

Hayali şirketlere ödeme yaparak dolandırıcılık yapmış

Soruşturma çerçevesinde G.B.’nin hayali şirketlerle alım satım yaparak dolandırıcılık yaptığı ve eşinin hesabına para gönderdiği tespit edildi. G.B.’nin bu yöntemle 3 şirketle ticaret yapılmış gibi alım satım yaptığı ve toplamda 5 milyon 644 bin lira ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.