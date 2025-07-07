Tarım Müdürü köy köy gezip üreticinin sorunlarını yerinde dinliyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki müdürlük personelleriyle birlikte köy kahvehanelerini ziyaret ederek üreticilerin sorunlarını yerinde dinliyor.

Çiftçiden balıkçıya, hayvancılıkla uğraşandan meyve-sebze üreticisine kadar tarım sektörünün tüm paydaşlarıyla randevusuz bir şekilde görüşen Aksoy, vatandaşların taleplerini doğrudan sahada alıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yalnızca masa başında değil, sahada üreticinin yanında olmayı ilke edinmiş durumda. İl Müdürü Mehmet Aksoy, köy köy dolaşarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yerinde dinliyor. Girdi maliyetlerinden desteklemelere, sulama sorunlarından hayvan sağlığına kadar pek çok başlıkta üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Aksoy, talepleri not alarak ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayıp çözüm süreçlerini hızlandırıyor.

Ziyaret edilen köylerdeki kahvehaneler, üretici ile bürokratın buluşma noktası haline gelirken, vatandaşların gösterdiği ilgi ve memnuniyet dikkat çekiyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanımızın talimatıyla, üreticimizin yanında olmaya, sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Gidemediğimiz, ulaşamadığımız, dokunamadığımız, varlığını ve derdini hissetmediğimiz üreticimiz olmasın diye gayret ediyoruz.Sahada izi olmayanın, yüreklerde yeri olmaz, masada sözü olmaz. Bizim işimiz sadece masa başında koordinasyon yapmak değil; üreticimizin yanına gidip onu dinlemek, sorunlara birlikte çözüm üretmektir.

Çiftçimizin kadim bilgisinden ve tecrübelerinden faydalanmak, yeni teknolojileri ve mekanik gelişmeleri sahada üreticilerimize uygulamalı olarak anlatmaktır. Tekirdağ tarımının gelişmesi için hep birlikte sahada olacağız."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün bu saha odaklı yaklaşımı, kırsaldaki üreticiler tarafından takdirle karşılanırken, çiftçilerin sorunlarının yerinde tespiti ve hızlı çözüme kavuşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.